Гройсман: Проведению Евровидения в Украине ничего не угрожает

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что международный конкурс Евровидение состоится в Украине на самом высоком уровне.

Об этом он заявил на заседании правительства, во время которого представил отчет о деятельности Кабмина, сообщает Украинская правда.

"Евровидению в Украине абсолютно ничего не угрожает. И оно будет проведено на самом высоком качественном уровне", - сказал Гройсман.

Также он заверил, что "все необходимые шаги для запуска Общественного вещания осуществляются".

Напомним, 13 февраля команда организаторов проведения Евровидения-2017 в Украине официально объявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса. Участники команды заявили, что решение принято в связи с назначением нового фактического руководителя конкурса в Украине и отсутствием прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы.

В свою очередь т.и.о. председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Анна Бычок подчеркнула, что необходимо готовиться к проведению песенного конкурса Евровидение-2017, а не выяснять отношения.

