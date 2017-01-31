Гройсман провел заседание штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций в Авдеевке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня посетил Авдеевку, где провел заседание оперативного штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает "Правительственный портал".

На заседании также присутствовали вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко и председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"По состоянию на сейчас ситуация в городе сложная, но контролируемая. Удается сохранять тепло в домах, но возобновление поставок электроэнергии невозможно без прекращения огня", - сообщает портал.

Отмечают, что Гройсман поручил социальным службам посетить людей пожилого возраста и при необходимости обеспечить их горячим питанием.

Также в ГСЧС должены утвердить графики и обеспечить подвоз питьевой и технической воды во все дворы города.

Напомним, государства-участники ОБСЕ призвали РФ придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.