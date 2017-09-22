Гройсман рассказал, какие дороги отремонтируют в следующем году

На ремонт украинских дорог в 2018 году будет выделено более 42 млрд грн

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Эспрессо.TV.

"Мы обновляем дорогу Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса- Николаев -Херсон и дополнительно к 42 млрд мы выделяем 4 млрд, чтобы именно эта дорога была капитально восстановлена", - сказал он.

По его словам, в следующем году будет выделено свыше 42 млрд грн на ремонт и строительство украинских дорог по всей стране.

"Кроме того, мы предполагаем, еще одну дорогу - это Киев-Харьков- Довжанский. То есть мы предусмотрели еще дополнительно 2 млрд грн на такое строительство", - сказал он.

В Twitter Гройсман сообщил, что Дорожный фонд в следующем году составит 46- 48 млрд грн.

#годиназапитань С 1 января будет Дорожный фонд, финансирование на дороги увеличится. В 2018 общий ресурс составит примерно 46-48 млрд.грн - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 сентября 2017 г.