Гройсман рассказал, на сколько вырастет средняя зарплата в 2018 году

Премьер-министр Украины обещает, что уровень благосостояния украинцев в следующем году будет расти.

В 2018 году средняя заработная плата в Украине увеличится до 10 тыс. грн. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Глава правительства отметил, что основная задача Кабинета министров на следующий год - повышение средней зарплаты как минимум до 10 тыс. грн.

"Наша главная задача на следующий год - довести среднюю заработную плату в стране до не менее 10 тысяч гривен. Тогда мы будем возвращать более-менее нормальный темп увеличения средней заработной платы для наемных работников", - отметил Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что на данный момент средняя зарплата по стране составляет примерно 7,4 тыс. грн.

Гройсман пообещал, что следующий год экономика начнет возвращаться к нормальному состоянию.

"Больше будет рабочих мест, больше будут бюджеты, больше будут зарплаты. То есть фактически мы начинаем возвращаться к нормальной стабилизации ситуации в стране", - заявил премьер.

Также Гройсман отметил свое понимание того, что люди нуждаются в безопасности и нормальной работе.

Напомним, что в проекте государственного бюджета на следующий год заложен рост минимальной зарплаты на с 3200 грн до 3723 грн. Однако вчера президент Украины Петр Порошенко предложил повысить минималку до 4100 грн. "3,5-4 тысячи":

Инициативу президента поддержал вице-премьер-министр Павел Розенко, который заявил, что поддерживает резкое повышение минимальной зарплаты. По его словам, у правительства есть возможность достичь этого неинфляционным путем. Также Розенко уверен, что рост минималки поможет повысить пенсии.

Как сообщал Hyser, ранее Гройсман заявил, что правительство снова повысит пенсии.

Hyser

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