Гройсман рассказал о политиках-"истеричках", сеющих панику в обществе

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что некоторые политики в Украине сеют панику в стране своими заявлениями, назвав их "истеричками". Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства в среду.

"Наш успех должен заключаться в том, чтобы успешным стал каждый украинец. Для него нужно тяжело работать. Не поддаваться панике, которую иногда сеют, в том числе политики, которые... не имеют не то, что ответственности... истерички. Иногда слушаешь телевидение или еще где-то - "караул", такое ощущение будто сам этот политик, он или она, не имеет значения, - начнет кричать и вводить себя в транс, даже от своих заявлений. Это катастрофа, недостатки украинской политики, а, может, это есть во всем мире, в устойчивых странах, где есть устойчивая экономика... Я думаю, это отойдет и многим за это должно быть стыдно и они должны остаться на обочине политической жизни, но это должно сделать украинское общество и никто другой", - подчеркнул премьер.

Также Гройсман заявил, что не допустит возврата "старых схем" в систему здравоохранения.