Гройсман рассказал о причинах провала программы по модернизации КПП на границе с ЕС

Украина намерена договориться о новых программах финансирования инфраструктурных проектов на государственной границе, а программа провалилась из-за неэффективной работы предыдущего руководства ГФС. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя сворачивание программы ЕС по модернизации КПП.

"К сожалению, стороной программы было ГФС. ГФС не смогла организовать работу на выполнение, и фактически мы поняли, что реализовать эту программу будет практически невозможно. Новый руководитель ГФС Мирослав Продан старался спасти эту ситуацию, но учитывая процедуры это стало невозможно", - сказал Гройсман журналистам.

Он добавил, что возможна новая программа, о которой Украина будет говорить с европейскими партнерами. Также Украина планирует развивать, в том числе на двухсторонних взаимоотношениях, контрольно-пропускные пункты между странами.

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Во вторник, 20 февраля, агентство Reuters сообщило о том, что Европейский Союз сворачивает проект финансирования модернизации КПП на западной границе Украины стоимостью более 30 млн евро из-за задержки в его реализации и чрезмерные расходы.

Позднее Государственная фискальная служба (ГФС) Украины опровергла эту информацию, отметив, что сейчас "рассматриваются вопросы дальнейшего финансирования реконструкции и строительства пунктов пропуска за счет грантовых средств или за счет сметы ГФС на 2018 год". Также отмечалось, что в ноябре прошлого года Фискальная служба направила финальный отчет о реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС.

Позднее в ЕС официально подтвердили, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, часть средств украинская сторона будет вынуждена вернуть.