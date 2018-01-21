Гройсман рассказал, почему падает курс национальной валюты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пояснил, почему в январе текущего года наблюдается падение национальной валюты. В частности, по его словам, это вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.

"Было падение, он (курс гривны, - ред.) свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", - отметил премьер в эфире телеканала ICTV.

По его словам, по вышеуказанным причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.

"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", - подчеркнул Гройсман.

На уточняющий вопрос, настроен ли он оптимично в этом вопросе, отметил: "Абсолютно".

Как известно, НБУ снизил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,84 грн.