Гройсман: Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что решение правительства Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией пойдет на пользу Украине, сбалансирует ее экспортную политику, сделав страну сильнее.

Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов, сообщает пресс-служба правительства.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", - отметил премьер.

При этом Гройсман акцентировал, что сегодня нужно строить производство в Украине, развивать собственный продукт. "Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", - добавил премьер.

Отметим, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы и создать государственное учреждение "Офис по привлечению и поддержке инвестиций".