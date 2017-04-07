Гройсман считает, что нужно изменить закон о приватизации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за изменение в 2017 году законодательства в сфере приватизации, чтобы обеспечить ее конкурентность.

"Нам в этом году нужно изменить законодательство в сфере приватизации, чтобы приватизация стала конкурентной", - сказал Гройсман.

Он добавил, что в ближайшее время правительство предложит Раде совместно "наработать правильный законопроект, который позволит начать масштабный процесс привлечение инвестиций в экономику".

Гройсман также подчеркнул, что не удовлетворен работой Фонда госимущества. Премьер заявил, что за последний год Фонд ничего не сделал для того, чтобы обеспечить эффективную приватизацию государственных предприятий.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс. государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества подготовил законопроект, упрощающий процесс приватизации. Глава ФГИ Александр Билоус предположил, что закон может быть принят до летних парламентских каникул.

По материалам: Интерфакс-Украина