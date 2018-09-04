Гройсман считает неизбежным подорожание газа для населения

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал повышение цены на газ для населения неизбежным.

Такая фраза прозвучала в эфире одного из телеканалов, передает издание УНИАН.

"Моя задача при неизбежности изменения цены - проработать все механизмы дополнительной социальной защиты", - сказал он.

При этом глава правительства очередной раз напомнил, что повышение цены на газ является одним из требований МВФ для выделения Украине очередного транша.

Он также добавил, что дискуссия по поводу повышения цены на газ для населения ведется уже около года, и в сентябре он планирует её завершить.

"Моя стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Вот в чем дискуссия. И потому мы ее ведем около года. Думаю, что мы ее финализируем уже в сентябре", - заявил Гройсман.

Правительство продолжает переговоры с МВФ относительно требования уравнять цену на газ для населения с более высокой ценой на газ для промышленности.

Планируется, что миссия МВФ прибудет в Киев для переговоров с правительством в сентябре. По мнению экспертов, программа финансирования МВФ на 15,5 млрд долл. на грани срыва. Правительство в лучшем случае сможет добиться получения 1,9 млрд.

По материалам: УНИАН