Гройсман: Следующий год станет годом большого внимания к безопасности на украинских дорогах

Начатое Правительством Украины масштабное строительство дорог существенно повысило логистические возможности Украины, но вместе с тем раскрыло проблему безопасности на дорогах, заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с региональными СМИ. Именно поэтому в следующем году Правительство будет уделять значительное внимание не только развитию автодорог, но и повышению безопасности магистралей, передает "Правительственный портал".

Он напомнил, что до конца текущего года Правительство планирует одобрить Стратегию развития дорожного хозяйства и со следующего года будет работать по этому плану. Более того, в 2018 году общий бюджет строительства дорог составит беспрецедентную сумму - 46,7 млрд грн.

Через 3-5 лет у нас будет новое качество дорог, - сказал Владимир Гройсман. - Но у нас есть вызов. Дороги мы строим, но кое-кто позволяет себе не соблюдать элементарные правила безопасности на дороге, не говоря уже о правилах дорожного движения. Поэтому мы будем тратить ресурсы на безопасность: строительство переходов над дорогами, освещение, мероприятия, которые уменьшают скорость, - этим вопросом мы будем заниматься", - подчеркнул Владимир Гройсман.

По итогам года в Украине будет реконструировано и построено больше 2 тыс. км дорог, что в три раза превышает показатели прошлого года. Как подчеркивал Премьер-министр, в дальнейшем объемы выполненных работ будут увеличиваться.

Уже с марта - с наступлением строительного сезона - все работы будут возобновлены. Приоритетом для Правительства является строительство трассы коридора Go-highway - из портов Черного моря до западной границы в направлении Балтики, а также трасс на восток, прежде всего Киев - Харьков - Довжанский.

ТВі

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