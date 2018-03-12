Гройсман: требуем от РФ выполнить решение Стокгольмского арбитража

Премьер-министр Украины выступил с таким обращением к российским властям и руководству "Газпрома"

Украина требует от российского газового монополиста ПАО "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитражного суда по газовым спорам с НАК "Нафтогаз Украины".

"Украина остается на позиции выполнения решения суда. Мы, как демократическое, цивилизованное государство не даем оценку суду, а говорим о том, что его надо выполнять. И требуем от России, "Газпрома", выполнить решение Стокгольмского арбитража", - цитирует премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Интерфакс-Украина.

Как ранее сообщал UBR, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Российский "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. В свою очередь, в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что апелляция может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.