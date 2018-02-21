Гройсман требует от министра энергетики "вымести смотрящих" из госшахт

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман требует от Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика "вымести метлой смотрящих" с государственных угледобывающих предприятий.

Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства в среду.

"В частной добыче уже все нормально. А в государственной - нет. Почему? Потому, что паразитируют "смотрящие". Так давайте мы будем заниматься тем, чтобы найти финансы и помочь. А вы с другой стороны - берите метлу и выметайте "смотрящих". И все станет на свои места. Я очень прошу, Игорь Степанович, вычислить и пресечь. Сколько бы мы не наполняли чашу, если она не будет герметичной - то из нее что-то всегда будет пропадать", - сказал Премьер.

Гройсман добавил, что ненормальной ситуацией является, когда правительство ежегодно выделяет миллиарды на угольную отрасль, но ситуация не меняется.

Напомним, "Оппозиционный блок" требует выделить на поддержку угольной отрасли 2,5 млрд гривен.