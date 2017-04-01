Гройсман требует пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о недопустимости увеличения платы за газ для населения после введения абонплаты и требует от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотреть соответствующее решение.

"Вчера я пообещал разобраться с абонплатой за газ, провести тщательные расчеты и посмотреть, как это повлияет на оплату за газ для каждого украинского гражданина. Только что я завершил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах", - написал Гройсман в Facebook.

По его словам, это недопустимо.

"Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что разговаривал с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Национальная комиссия по энергетике и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено", - добавил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела в действие с апреля абонентскую плату за распределение газа. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 марта.