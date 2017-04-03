Гройсман: У нас есть уникальный шанс сформировать в Украине новое образовательное пространство

Правительство предпринимает ряд мер, направленных на то, чтобы изменить систему образования на всех уровнях в Украине таким образом, чтобы сформировать качественное и доступное образовательное пространство. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Национального совета реформ по вопросам образования под председательством Президента Украины Петра Порошенко.

"Проблемы образования мы знаем достаточно предметно, мы понимаем, насколько система образования за определенный период стала неэффективной. К большому сожалению, наверное, эти проблемы не решались годами, десятилетиями. Сегодня у нас есть уникальный шанс изменить саму систему, начиная от дошкольного образования, сформировать правильное образовательное пространство", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Вопрос качества образования и его доступности является одним из наиболее важных приоритетов для правительства, отметил премьер-министр. По его словам, сегодня в Украине не имеют доступа к дошкольному образованию 78,5 тыс. детей. В прошлом году усилиями центрального и местных бюджетов удалось обеспечить создание 26,5 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях. Поэтому теперь правительство ставит задачу совместно с местными властями за три года решить и снять вопрос очередей в детские сады.

Отдельное внимание будет уделяться новым элементам в школьном образовании. Так, Министерство образования и науки Украины уже разработало концепцию Новой украинской школы, которая призвана сделать образовательную среду современной, а украинскую школу - доступной и вернуть престиж украинскому учителю. И первым шагом правительства именно в направлении поддержки учителей, по словам Владимира Гройсмана, было повышение заработной платы педагогов на 50% и поднятие их по тарифной сетке на 2 разряда.

Кроме того, профинансирован ряд программ по улучшению материально- технической базы школ для улучшения учебного процесса в школах. Так, в 2016 году по инициативе министра образования и науки Лилии Гриневич выделено 200 млн. грн. на математически-естественные классы, а в 2017 году финансирование естественнонаучных кабинетов уже составляет 300 млн. грн. Около 200 млн. грн. выделено на поддержку школ в объединенных территориальных общинах.

В прошлом году из государственного бюджета было выделено 600 млн. грн. на закупку школьных автобусов, местные власти потратили на эти цели 391 млн. грн. В этом году программа будет продолжена: правительство рассчитывает приобрести еще 300 автобусов.

Продолжается процесс формирования опорных школ, которых в стране уже создано 178. Эти заведения, подчеркнул глава правительства, самодостаточны и способны предоставлять качественное образование. В правительстве ожидают создания еще 100 опорных школ, чему способствует процесс децентрализации, который всячески поддерживается Кабинетом Министров.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.