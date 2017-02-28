Гройсман: Угольная блокада вынуждает металлургов закупать уголь в России

Угольная блокада, организованная с конца января на Донбассе, вынуждает украинские предприятия тратить валютную выручку на импорт угля и закупать его, в том числе в России, которая ведет военную и экономическую агрессию против Украины. Об этом в ходе специального совещания с металлургами сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Премьер напомнил, что в случае, когда уголь из украинских недр поступает на металлургические предприятия, зарегистрированные в Украине, производственный процесс не останавливается, а выручка от проданной продукции остается в украинском бюджете и на предприятиях в виде реинвестиций. Однако, если украинский уголь не поступает на предприятия, они вынуждены закупать топливо для того, чтобы не останавливать и не консервировать производство, которое зачастую очень сложно восстанавливать. Источников для импорта - немного. В их числе - США и Россия.

"То есть, угольная блокада вынуждает покупать уголь в России, - сказал Гройсман. - Есть патриотизм, а есть псевдопатриотизм, который пытаются сейчас навязать всем и вся. Мы весь прошлый год занимались тем, чтобы восстановить экономический рост и благосостояние украинцев, а теперь кто-то пытается перечеркнуть все, что было сделано".

Ранее глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отмечал, что потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 миллиарда долларов.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.

Ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь-антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения. Об этом сообщает УНИАН.