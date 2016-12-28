Гройсман: Украинские морпорты всегда были привлекательны для коррупции

В Украине необходимо развивать портовую инфраструктуру, которая долгое время была привлекательной для коррупции и пришла в упадок

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "ДС" со ссылкой на "112 Украина".

"Нам нужно развивать нашу портовую инфраструктуру, которая в упадке, к большому сожалению, и всегда была очень достаточно привлекательной для коррупции, ее надо вычищать оттуда и создавать надлежащие условия для конкурентоспособности", - сказал он.

По мнению Гройсмана, развитие портов станет вкладом в украинскую экономику.

"Это будет вклад в развитие нашей национальной экономики. И мы такие возможности имеем. И, безусловно, развитие авиации. Мы сегодня страна, которая может и строит самолеты. Мы являемся страной, которая может использовать свое географическое положение для развития нашей авиационной отрасли. То есть, фактически, все виды транспорта, в том числе, морского, мы должны развивать и мы имеем все необходимые для этого возможности", - сказал глава правительства.