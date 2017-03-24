Гройсман: В 2017 году Украина увеличит добычу газа на полмиллиарда кубометров

Правительство намерено в 2017 году увеличить добычу украинского газа на полмиллиарда кубометров.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы увеличиваем добычу украинского газа, который принадлежит украинцам. В этом году мы увеличиваем добычу ориентировочно больше, чем на полмиллиарда кубических метров", - сообщил премьер.

По словам Гройсмана, правительство ведет плавное замещение антрацитовой группы угля и планирует полностью перевести тепловую энергетику на уголь марки "Г".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Европейской комиссии недовольны затягиванием со стороны президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана проекта закона о создании прозрачного энергорегулятора. Вице- президент ЕК Марош Шефчович направил письмо на имя украинского президента, в котором напомнил, что данный закон является одним из условий предоставления Киеву 600 миллионов евро кредита.