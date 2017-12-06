Гройсман в ноябре заработал 36 тысяч гривен

В ноябре зарплата украинского премьера Владимира Гройсмана составила 36 тысяч гривен. Об этом сообщили в секретариате Кабинета министров.

"Сумма средств, начисленная Гройсману в ноябре, составила 36 402,4 гривны, из них должностной оклад - 15 454,55 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 154,55 гривен, надбавка за интенсивность труда - 6 954,55 гривна, зарплата за время командировки - 8 544,05 гривна, индексация - 294,7 гривны", - сообщили в Кабмине.

Сумма удержанных налогов составила 7 098,47 гривен, из них налог с доходов физических лиц - 6 552,43 гривен, военный сбор - 546,04 гривен.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 29 303,93 гривен.

Ранее Гройсман заявлял, что в 2018 году предусмотрен рост минимальной зарплаты населения, а уровень средней заработной платы в стране необходимо довести до десяти тысяч гривен.

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