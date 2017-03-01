Гройсман: В Украине со снегом сходит асфальт, 95% дорог находятся в ужасном состоянии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине 95% дорог находятся в ужасном состоянии. Об этом глава правительства сообщил в ходе заседания КМУ, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Я бы хотел сказать о капитальном ремонте дорог. Владимир Владимирович (Владимир Омелян, министр инфраструктуры, – ред.), 1 марта я в прошлом году давал поручение, чтобы вы быстро подготовились к новому сезону. Фактически сегодня для начала сезона все есть. Единственное что, надо организационно правильно работать "Автодору", министерству, чтобы быстро выходить на дороги и работать. Потому что у нас, как правило, со снегом сходит асфальт, 95% дорог сегодня находятся в ужасном состоянии. Нужно, чтобы это задание быстро начало решаться", – сказал Гройсман.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подготовить и внести представление о проведении аудита ПАО "Укрзализныця" по итогам его деятельности за 2016 год.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в 2017 году в Киеве будет перестелено покрытие 300 км дорог.