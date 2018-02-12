Гройсман встретился с главой группы экспертов МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем группы экспертов Международного валютного фонда Роном ван Руденом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Техническая миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Цель работы миссии - обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением работы программы расширенного финансирования (EFF)", - говорится в сообщении.

Фото: группа МВФ встретилась с премьер-министром Украины (КМУ)

Напомним, сегодня группа экспертов Международного валютного фонда прибыла в Украину.

Группа намерена обсудить с украинскими властями ряд технических вопросов дальнейшего сотрудничества и предоставить консультации по созданию антикоррупционного суда.

Ранее исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что Международный валютный фонд может свернуть программу финансирования Украины.