Гройсман выступает за формирование законодательства по концессии дорог и государственно-частному партнерству в этой сфере

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает целесообразным формирование в Украине качественного законодательства по вопросам концессии дорог и государственно-частного партнерства в дорожной сфере. Об этом Глава Правительства сказал в ходе общения с журналистами в Киевской области, где он проинспектировал ход дорожных работ на трассе Киев-Одесса.

"Я глубоко убежден в том, что нам необходимо качественное законодательство относительно концессий и государственно-частного партнерства. Несовершенное законодательство или его отсутствие тормозят этот процесс, - отметил Глава Правительства. - Мы встречаемся с инвесторами, но по большому счету кроме приватизации и отдельных проектов нам больше предложить нечего. Между тем есть задача усовершенствовать систему концессии (дорог) и государственно- частного партнерства".

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