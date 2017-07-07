Гройсман выступает за запуск новой программы сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что достичь максимально эффективного взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ) можно было бы благодаря запуску новой программы сотрудничества. Об этом он сказал премьер в ходе инвестиционной конференции Dragon Capital в Лондоне в пятницу, отвечая на вопрос о пересмотре программы сотрудничества с МВФ, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если вы меня спросите, как премьер-министра, хотел бы я начать новую программу и вести диалог относительно новой программы? Да, хотел бы и считал бы это правильным для того, чтобы максимально эффективно создать план действий для нашей работы", - сказал премьер.

При этом Гройсман подчеркнул, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства и быть прогнозируемой.

Ранее Гройсман сообщил, что на встрече совета директоров ЕБРР поднял вопрос о финансовой поддержке украинского бизнеса и экономики.

