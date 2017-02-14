Гройсман: Я против контрабанды, но блокада угрожает нацбезопасности

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает против блокады поставок угля с оккупированных территорий и отрицает свою причастность к коррупции.

Об этом он заявил, выступая во время заседания Кабинета министров во вторник с отчетом.

"Треть, более 30% электроэнергии в дома украинских граждан производится из угля. Такие города, как Киев, Харьков, Черкассы, Чернигов из угля вырабатывают тепло для граждан. Мы потребляем такого угля 24 миллиона тон в год", - сказал он.

Антрацитовый уголь добывается на неподконтрольных территориях востока Украины.

"Для того, чтобы провести модернизацию и отказаться от этот угля - перейти, например, на газовую группу, которая добывается в регионах подконтрольных, нам требуется 3-5 лет и еще каждый год инвестиции в размере не менее 15 миллиардов гривен", - сказал премьер.

Но, по его словам, такая зависимость постоянно уменьшается: "Мы замещаем газ, мы начали добывать украинский газ, мы уменьшили падение добычи газа в Украине. Системный подход даст возможность диверсифицировать и поставки угля".

"Когда речь идет о блокаде, я категорически против любой контрабанды, и результат этой борьбы -18 миллиардов плюсом денег в бюджет. Я согласен с тем, что надо остановить перемещение товаров контрабандой не только по железной дороге, но и другим транспортом через линию размежевания", - заявил Гройсман.

"Но когда речь идет о вопросе национальной безопасности Украины, о том, что люди в домах должны получить нормальное тепло и электроэнергию, о том, что продолжается отопительный сезон...", - добавил он.

По словам премьера, правительство качественно подготовилось к отопительному сезону, но некоторые украинцы собственными руками "хотят сорвать отопительный сезон, побуждают веерные отключения".

"Это недопустимо. Надо разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом", - заявил Гройсман.

Кроме того, он подчеркнул, что надо позаботиться об украинской металлургии, в которой работают 300 тысяч людей.