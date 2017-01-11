Гройсман заверил вице-президента ЕС в надежности транзита газа через Украину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе телефонного разговора с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического сообщества Марошем Шефчовичем заявил, что Украина была и остается надежным транзитером углеводородов. В частности речь идет и о транзите российского газа в государства Европейского Союза, сообщили в пресс-службе правительства.

"Во время беседы речь шла о практических вопросах сотрудничества Украины и Европейского Союза в энергетической сфере, в частности, обеспечении украинских и европейских потребителей природным газом, - сообщили в пресс-службе.

Гройсман отметил, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС .

Шефчович заверил премьер-министра, что ЕС поддерживает усилия украинского правительства по реформированию энергетического сектора страны.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в связи с сильными морозами в России "Нафтогаз Украины" ожидает провокаций и необоснованных обвинений со стороны "Газпрома". С высокой вероятностью российский монополист обвинит Украину в невозможности обеспечить транзит.

