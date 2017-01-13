Гройсман заявил, что будет наказывать бизнес за отказ повышать минималку

Кабинет министров Украины будет наказывать тех работодателей, которые откажутся поднимать людям минимальную заработную плату. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, власти будут следить за теми, кто отказывается отдавать людям должное.

"Честному бизнесу - открытому, публичному, нечего тут бояться. Но те, кто хочет уйти в тень, кто не хочет платить людям заработную плату, отдать им должное хотя бы на минимальном уровне 3 200 гривен начисления, будем таких наказывать", - заявил Гройсман.

При этом он подчеркнул, что в Украине минимальную заработную плату получают около 4 миллионов человек.

"Очень важно, чтобы эта норма была выполнена. Я буду ее отслеживать лично. Я внес инициативу о повышении зарплаты до 3 200 гривен не для того, чтобы просто о ней сказать, а для того, чтобы 4 миллиона человек, которые недополучали свои доходы, получили возможность на минимальном уровне получить заработную плату", - заявил Гройсман.

Также глава Кабмина предупредил, что чиновники, которые попытаются контролировать выплаты минималки для давления на бизнес, будут уволены.

"Если кто-то будет давить на честный бизнес, используя этот инструмент, я буду освобождать их от работы. Это вертикаль правительства, и совершенно спокойно Министерство социальной политики будет принимать решения, необходимые для того, чтобы освободить таких непутевых чиновников ", - констатировал премьер.

Как сообщил MIGnews.com.ua, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабинет министров Украины не позволит, чтобы повышение минимальной заработной платы привело к переводу людей на сокращенный рабочий день или неполные ставки.