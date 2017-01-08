Гройсман заявил, что децентрализация останется приоритетом правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что децентрализация останется приоритетом в деятельность его правительства. Об он написал на своей странице в Facebook.

По мнению премьера, изменения в Украине начнутся с местного управления и децентрализации. "Я боролся за эту реформу, еще будучи Винницким городским головой. Я боролся за нее с первых дней работы в центральной власти. И сегодня особенно радуюсь, когда вижу, что на местах появились ресурсы и начинают решаться проблемы, которые не решались годами. Радуюсь, потому что каждому человеку приятно видеть, как затраченные усилия начинают приносить результаты", - написал премьер.

"Хочу заверить, что децентрализация дальше остается нашим приоритетом и будет только набирать обороты. Новый год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации. А значит в городах и селах будут и в этом году появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и фапы, стадионы и клубы, дороги и тротуары. И это те вещи, которые непосредственно влияют на качество повседневной жизни наших граждан", - подчеркнул глава правительства.