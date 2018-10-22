Гройсман заявил, что повышение цен на газ меньше, чем могло быть

Цены на газ повысили на значительно меньшую сумму, чем изначально требовал Международный валютный фонд.

Об этом 21 октября в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба КМУ.

По словам Гройсмана, одним из условий продолжения сотрудничества с партнерами, прежде всего - с МВФ, стало повышение цен на газ для населения.

"Впрочем, это повышение стало значительно меньше первичных требований. У меня было два варианта - договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Или войти в дефолт. Это банкротство страны. ... Это невозможно было допустить", - заявил Гройсман.

Он добавил, что правительство считает необходимым продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями для обеспечения политики выплаты долгов и снижения нагрузки на бюджет.

"Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас возложили прошлые правительства в течение 2005- 2013 годов. Сейчас мы ежегодно платим 5 млрд долл. В качестве обслуживания (взятого тогда) долга", - отметил глава КМУ.

Напомним, вопрос цены на газ для населения был одним из ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ: в рамках сотрудничества с МВФ Украина обязалась отказаться от специальных обязательств (PSO) и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась от их выполнения.

19 октября на экстренном заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине возрастет на 23,5%, для газоснабжающих компаний цена на газ составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

В настоящее время стоимость газа для населения составляет 6,96 грн/куб.м. Если сравнить этот тариф с новой ценой, то получается повышение на 22,9% - на 0,6 процентных пункта меньше, чем объявил Гройсман.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), истекающую в марте 2019 года.

"Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", - заявили в МВФ.