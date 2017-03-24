Гройсман заявил о минимальной зарплате в 10 тысяч гривен

Премьер-министр Украины выразил желание повысить минимальную зарплату в Украине до десяти тысяч гривен, однако сейчас для данного шага в Украине нет возможности.

Об этом глава правительства заявил в ответ на вопрос Олега Ляшко, во время Часа вопросов к Кабмину.

"Я не хочу 5000 гривен (уровня минимальной зарплаты в Украине. - Ред.), я хочу 10 000 гривен. Я хотел бы, чтобы люди получали достойную заработную плату. Но нужно смотреть на реальные возможности экономики и частного сектора", - отметил Гройсман.

"Когда станет возможным поднять до 5000 гривен, я буду стоять рядом, чтобы это решение было поддержано, чтобы оно было позитивным для работающего украинца. Но всему свое время", - сказал премьер-министр Украины.

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