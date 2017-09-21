Гройсман заявил о необходимости принять пенсионную реформу сегодня

Необходимо принять пенсионную реформу уже сегодня, не откладывая и не затягивая ее рассмотрение, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Пенсионная реформа - одна из самых ожидаемых изменений в обществе. Мы не имеем права откладывать и затягивать рассмотрение. Считаю, что наш совместный с парламентом долг перед миллионами пенсионеров - уже сегодня принять в целом четыре законопроекта реформы", - написал премьер-министр.

Он добавил, что принятие реформы позволит уже со следующего месяца обеспечить справедливое системное повышение пенсий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, по словам заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко предлагается продолжить пленарное заседание Верховной Рады до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня, пенсионная реформа может быть принята примерно в 21:00.

Верховная Рада 13 июля 2017 года приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 гривень, ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.