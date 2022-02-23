Гроші на "економічний патріотизм" братимуть із надприбутку від видобутку газу

Анонсовані Володимиром Зеленським економічні програми подано правками до другого читання до газового законопроєкту 7038-д. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Також він додав, що податковий Комітет ухвалив доопрацьований законопроєкт 7038-д.

Крім цього, цей документ передбачає і перерозподіл коштів від видобутку українського газу на військові потреби.

"На жаль, влада довела до того моменту, коли ти обираєш або спонтанне підвищення податків норми або фінансування армії. Мінфін стверджує, що закон дасть додатково 30,6 млрд на армію. Ще 87,7 млрд від НАК Нафтогаз, але вони підуть на нього ж у рамках спецзобов'язань. Ну норми про дерегуляцію радують", - зазначив Железняк.

22 лютого Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму".

Планується зменшити податкове навантаження на бізнес та обмежити перевірки. До того ж програма включає зниження ПДВ на бензин і дизель, що дозволить знизити ціни на заправках.