Группа экспертов МВФ прибудет в Киев 12 февраля

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) 12 февраля прибудет в Киев для проведения технических консультаций с властями.

Об этомсообщается в пресс-релизе Фонда, передает "Интерфакс-Украина".

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций с представителями власти Украины", - говорится в документе.

Отметим, ранее глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, заявил, что основными условиями получения Украиной очередного транша от Международного валютного фонда является принятие закона о создании антикоррупционного суда и приведение цен на газ к рыночному уровню.

Как сообщал NEWSONE, Украина планирует в 2018 году погасить долговые обязательства перед Международным валютным фондом в размере 43,7 млрд грн.

NewsOne

https://newsone.ua