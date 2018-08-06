ГСЧС через суд требует приостановить работу 33 ТЦ и учебно-лечебных учреждений столицы

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обратились с исками в административный суд Киева о частичной приостановке работы нескольких десятков торгово-развлекательных центров, детских садов, школ и больниц столицы. В них выявили нарушения правил пожарной безопасности, сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ ГУ ГСЧС в Киеве.

"Учитывая выявленные нарушения, а также с учетом материалов предыдущих лет, Главным управлением подано 33 иска в административный суд относительно применения мер реагирования, предусмотренных статьей 68 Кодекса гражданской защиты Украины", - говорится в ответе спасателей на запрос журналистов.

Среди учреждений, в которых выявлены нарушения: более 20 предприятий торговли и культурно-развлекательных заведений (21), три медицинских учреждения со стационарным лечением и девять школ и детсадов. В частности, среди ТРЦ, по которым поданы иски - универмаг "Украина", центры "Sky Mall" и "New Way". По состоянию на 2 августа решения по искам ГСЧС не приняты.

Отметим, проверку в торговых центрах и других зданиях правительство Украины инициировало после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово. Тогда из-за забаррикадированного пожарного выхода и отключенной системы противопожарной безопасности по официальным данным погибли 60 человек, из которых большинство - дети.

28 марта премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства поручил Министерству внутренних дел Украины и ГСЧС совместно с другими органами власти начать масштабную проверку безопасности ТЦ, кинотеатров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

По материалам: Українські новини