ICU разрешили купить половину предприятия у ArcelorMittal

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" (группа ICU) приобрести долю в уставном капитале ООО "МС Социальный проект" (оба Киев), передает Интерфакс-Украина.

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Согласно сообщению ведомства, указанная покупка обеспечит ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" свыше 50% голосов в высшем органе управления ООО "МС Социальный проект".

По данным Единого государственного реестра физических и юридических лиц, владельцем ООО "МС Социальный проект" является ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", конечным собственником - председатель совета директоров и совладельцы сталелитейного концерна ArcelorMittal Лакшми Миттал.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины. АМКУ сумел найти монопольный сговор на рынке автогаза

После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, а основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.