IFC предоставит "М.В.Карго" $37 млн кредита для строительства зернового терминала в порту "Южный"

Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, предоставит компании "М.В.Карго" кредит в размере $37 млн для нового зернового терминала в морском торговом порту "Южный" (Одесская обл.), строительство которого будет содействовать увеличению Украиной экспорта сельскохозяйственной продукции, обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Как сообщила пресс-служба IFC, кредитный договор подписан 29 марта 2107 года.

Кредитные средства позволят компании создать современный терминал, способный перегружать до 5 млн тонн зерна в год.

Партнерами IFC и "М.В.Карго" в этом проекте стоимостью около $150 млн являются Cargill и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Как отмечает корпорация, Украина уже является одним из ведущих мировых экспортеров зерна. Новый терминал будет способствовать дальнейшему упрочению ее позиций на мировом аграрном рынке, будет способствовать развитию национального АПК, поскольку агробизнес - ключевой сектор национальной экономики, составляющий около 20% ВВП и около 40% общего объема экспорта страны.

"Строительные работы в порту "Южный" уже начаты. Планируем запуск нового терминала уже весной 2018 года. Сейчас расширяем железнодорожную инфраструктуру, углубляем дно. Нам важно обеспечить наличие глубоких портов для дальнейшего увеличения украинского экспорта зерна. Этот проект - одна из крупнейших инвестиций в Украине за последнее время, - комментирует совладелец "М.В.Карго" Андрей Ставницер.

"М.В.Карго" создана для реализации инвестиционного проекта Cargill по строительству в порту "Южный" зернового терминала мощностью 5 млн. тонн зерновых в год. Кредитные средства о выделяют ЕБРР и IFC.

Компания Cargill (США), Администрация морских портов Украины (АМПУ) и ООО "М.В. Карго" в августе 2015 года подписали трехсторонний меморандум о намерениях реализовать инвестиционный проект в МТП "Южный". Его запуск предварительно был запланирован на 2017 год. По состоянию на март текущего года проект уже реализован на 40%, инвестировано более $30 млн.

Cargill в феврале 2016 года подписала с "М.В. Карго", оперирующей в порту "Южный", инвестсоглашение, согласно которому она решила инвестировать $100 млн в строительство зернового терминала. Стороны формализовали свои намерения путем подписания договора о приобретении компанией Cargill 51%- ной доли "М.В. Карго".

Cargill Inc. - крупнейшая мировая частная компания, инвестирующая в пищевое производство. Компания работает в 68 странах мира, занимается продажами зерна, масла, сахара, других продуктов. Кроме того, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Доход корпорации в 2016 году составил $107,1 млрд.

IFC является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе. В 2016 финансовом году объем инвестиций в развивающихся странах вырос почти до $19 млрд.