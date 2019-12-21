"Игорный бизнес возглавляют те, кто призван ему противодействовать", - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в стране сложилась ситуация, когда возглавляют игорный бизнес те, кто по закону призван ему противодействовать, намекая на правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В пятницу Рябошапка провел рабочее совещание с руководителями региональных прокуратур относительно деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия игорному бизнесу.

Прокуроры областей рассказали Рябошапке, что во время ночных рейдов в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях правоохранители изъявили различное оборудование для игорного бизнеса. Также были допрошены те, кто в это время "отдыхал" в таких заведениях.

В результате совещание прокуроры приняли решение создать общие рабочие группы правоохранителей для обеспечения системной работы и координации деятельности в этом направлении.

Также они упомянули о случаях, когда игорные заведения могли беспрепятственно работать под покровительством правоохранителей.

"На данный момент в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противостоять "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - сказал генпрокурор.

Верховная Рада Украины направила на доработку законопроект, направленный на легализацию игорного бизнеса.

Министерство финансов Украины ожидает, что легализация игорного бизнеса приведет к получению до 9 млрд гривен в бюджет страны.

В сентябре президент Владимир Зеленский подписал указ, которым дал ряд поручений Кабинету Министров в сфере экономики. В частности, Правительству было поручено разработать и внести в Верховную Раду законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

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