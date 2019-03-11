Ikea изменила планы по выходу на украинский рынок

Компания не сможет открыть первый магазин в 2019-м - не готов торговый центр

Известный шведский производитель домашней мебели Ikea не сможет выйти на украинский рынок в заявленные ранее сроки. Причина в том, что девелоперы не успевают закончить строительство киевского торгово-развлекательного центра Ocean Mall. Где и намерены открыть свой первый украинский магазин шведы.

Более того, похоже в Ikea больше не верят словам застройщиков. Мало того, что новой даты открытия они не озвучили, так еще и сообщили, что ищут для запуска бизнеса в Украине альтернативные способы, пишет "Интерфакс- Украина". Вероятнее всего, говорят эксперты, речь пойдет об открытии интернет-представительства, который будет собирать заказы.

Развозить их по домам украинцев, как ранее писал UBR.ua, будет "Новая почта", которая в декабре минувшего года подписала 5-летний контракт со шведами.

Об открытии своего магазина в Ikea официально заявили еще в сентябре 2018 года. Тогда компания рассчитывала принять первых покупателей уже в 2019-м. Правда, украинцам обещали не полноценный шоппинг-центр, а усеченный вариант City Store, во многом похожий на тот формат, который использует конкурент Jysk. Площадь первого магазина должна была составить около 4 тыс. кв.м.

Напомним, 6 марта главный конкурент шведов, компания Jysk, заявила о планах открыть в течение ближайших 4-х лет 50 новых магазинов в Украине.