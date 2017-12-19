Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA официально подтвердила выход на украинский рынок.

Об этом свидетельствует официальное заявление компании, передает "Интерфакс- Украина".

Сейчас компания изучает украинский рынок и намерена в течение двух лет открыть первый объект в Киеве.

"На данный момент IKEA подыскивает наиболее приемлемую бизнес-модель, которая позволила бы реализовать планы в Киеве в течение ближайших одного- двух лет. Решение о дальнейших шагах будет принято исходя из результатов исследования рынка и предпочтений украинских потребителей", - говорится в документе.

Согласно сообщению, развитием сети в Украине будет заниматься "IKEA Юго- Восточная Европа", которая является частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

"Мы идем в Украине с видением того, как изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Наша компания представит в Украине широкий выбор доступных товаров для дома, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны потребителей", - цитируется в сообщении менеджер по продажам "IKEA Юго- Восточная Европа" Стефан Вановербеке.

Шведская компания IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. Владельцами IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.