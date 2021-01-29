IKEA откроет первый магазин в Украине 1 февраля

1 февраля 2021 года IKEA откроет свой первый физический магазин в Украине. Он будет размещен в торговом центре Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры в Киеве.

Это первый магазин IKEA в формате city store в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).

В компании предупреждают, что во время открытия в магазине будут действовать карантинные меры безопасности - одновременно в помещении смогут находиться не более 500 человек.

В мае 2020 года IKEA запустили в Украине онлайн-магазин.