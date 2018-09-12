IKEA заходит в Украину - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сегодня встретится с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке.

Об этом глава государства написал в Тwitter.

"Сегодня будет встреча с главным исполнительным директором IKEA Юго- Восточная Европа Стефаном Вановербеке", - отметил Порошенко.

IKEA заходит в Украину!

Сегодня будет встреча с главным исполнительным директором IKEA Юго- Восточная Европа Стефаном Вановербеке.

Украина долго ждала этой новости. Это - хороший сигнал для других мировых брендов, с нашим государством нужно иметь дело.

Invest in Ukraine! pic.twitter.com/fd8l7r3mSL - Петр Порошенко (@poroshenko) 12 сентября 2018 г.

По его словам, IKEA заходит в Украину. Читайте также: IKEA ищет украинских производителей для сотрудничества

"Украина долго ждала этой новости. Это - хороший сигнал для других мировых брендов, с нашим государством нужно иметь дело", - подчеркнул он.