IKEA запустила украиноязычный сайт и начала набор персонала

Открытие магазина в Киеве запланировано на конец 2019 года

Шведская компания IKEA, которая является крупнейшим в мире продавцом товаров для дома, запустила украиноязычную версию сайта и начала кампанию по набору персонала в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Как следующий шаг плана своего развития в Украине, IKEA рада объявить о запуске веб-сайта для украинских потребителей. Кроме этого, компания начала набор персонала для своего первого магазина городского формата в Киеве", - говорится в сообщении.

На данный момент открыты семь вакансий для работы в самом магазине в Киеве и две вакансии для работы на складе в Броварах.

В пресс-службе отметили, что в открытие магазина городского формата IKEA в Киеве запланировано на конец 2019 года.

"В своем первом магазине компания предложит украинским покупателям широкий ассортимент из более 6 тысяч доступных товаров привлекательного дизайна, а также перечень услуг и решений для дома", - говорится в сообщении.

Напомним, что IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тыс. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall, который находится на проспекте Степана Бандеры. Владельцем данного ТРЦ является бизнесмен Вагиф Алиев.