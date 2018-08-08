Илон Маск хочет выкупить все акции Tesla

Компания может изменить форму собственности

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что хочет вывести компанию с биржи и может выкупить все акции компании по цене $420 за штуку и изменить форму ее собственности из публичной в частную.

Как сообщает Forbes, после такого заявления Маска, акции Tesla подскочили сразу же на 11% и стоимость одной акции превысила $379. Если сделка Маска станет реальностью, ее общая сумма может достичь $71 млрд.

Илон Маск присоединился к Tesla в 2004 году в качестве ключевого инвестора и стал исполнительным директором в 2008 году, когда бизнес переживал сложные времена мирового финансового кризиса. Сейчас Маск владеет 22% акций компании, а его состояние оцениватеся в $21,3 млрд.

Как ранее сообщал UBR, Tesla отчиталась об убытках в размере $717,5 млн по итогам второго квартала 2018 года по сравнению с $336,4 млн за аналогичный период в прошлом году. За первый квартал компания также понесла убытки - $709,5 млн, тогда это был рекорд по убыткам. Потери связаны с тем, что компания начала вкладывать деньги в электрокар Model 3, сейчас уже эта модель приносит компании прибыль.