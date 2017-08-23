И.Насалик подал апелляцию на арест его имущества

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подал апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева, который наложил арест на его квартиру и дом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

"Апелляционная жалоба, согласно нормам УПК, подается через суд первой инстанции, а соответственно - через Печерский суд города Киева.

Апелляционная жалоба была подана 21 августа, поэтому к нам она еще не дошла. Нам ее еще не отправили из Печерского суда", - сообщили в пресс- службе.

Таким образом, жалоба еще не назначена к рассмотрению в Апелляционном суде.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по иску бизнесмена Петра Дыминского.