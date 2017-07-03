Индекс инвестиционной привлекательности Украины достиг максимума за 6 лет

Индекс инвестиционной привлекательности Украины достиг исторического максимума за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди своих членов.

По состоянию на 2017 год, этот показатель достиг значения 3,15 баллов по 5- балльной шкале. При этом прошлогодний индекс составил: 2,88 и 2,85 балла - в июне и декабре соответственно. Последний раз отметка индекса пересекала рубеж в 3 балла лишь в конце 2011 года.

Европейская Бизнес Ассоциация провела опрос среди руководителей 142 крупнейших международных и украинских компаний. Результаты опроса показали, что негативные настроения бизнесменов не исчезли, но ослабли.

Среди положительных изменений респонденты выделяют открытость от государственных данных, постепенную дерегуляции, заметное развитие электронных сервисов, упрощения процедуры получения разрешительных документов на строительство, мораторий на проверки, ослабление валютного контроля, введение института частных исполнителей, принятие закона о squeeze-out и тому подобное.

Среди топ-приоритетных проблем, требующих особого внимания со стороны власти бизнес назвал три неизменные позиции: борьба с коррупцией - 36%, судебная реформа - 20%, земельная реформа - 11%.

Некоторые участники среди негативных факторов отметили медленный темп реформ, высокие ставки кредитования бизнеса, конфликт на Востоке, бюрократию, контрабанду и теневую экономику.

С заметно большим оптимизмом инвесторы смотрят в будущее. Так, 46% опрошенных уверены, что бизнес-климат станет лучшим в конце 2017 года (в прошлой волне так считало 35% респондентов).

38% директоров членских компаний Ассоциации также считают, что украинский рынок будет благоприятным для привлечения новых инвестиций во второй половине 2017 года.

И только 19% склоняются к противоположному мнению. Это мало по сравнению с 42% респондентов, которые в декабре 2016 года не сочли рынок Украины привлекательным для новых инвесторов.

Европейская Бизнес Ассоциация - неправительственная организация, объединяющая более 900 европейских, международных и Отечественных компаний, работающих в Украине. Инициатором ее создания была Европейская Комиссия.

Основной целью деятельности Ассоциации является налаживание отношений европейского бизнеса с представителями власти в Украине для сотрудничества по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны.

Напомним, Министерство эконмического развития и торговли ожидает поднятия Украины в рейтинге Doing Business на 10 позиций.