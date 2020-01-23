Индекс восприятия коррупции: Украина занимает 126 место из 180 стран

Украина вернулась к уровню 2017 года в Индексе восприятия коррупции. Потеряв два пункта и получи 30 баллов она заняла 126 место в рейтинге из 180 стран. Об этом сообщается на сайте Transparency International Ukraine.

Рядом с Украиной в рейтинге стоят Кыргызстан, Азербайджан и Джибути. Россия своих позиций не изменила и осталась позади Украины заняв 137 место с 28 баллами.

Польша заняла 41 место (58 баллов), Словакия 59 место (50 баллов), Беларусь заняла 66 место (45 баллов).

По словам исполнительного директора ТИ Украина Андрея Боровика, CPI учитывает исследования за последние два года. "С начала 2017 года в Украине фактически происходило свертывание реформ и борьбы с коррупцией. Власть откровенно пыталась ограничить независимость антикоррупционных органов, затягивала запуск Высшего антикоррупционного суда, создавала законодательные преграды. Что говорить о политической ангажированности тогдашнего НАЗК и провальную судебную реформу. Последние пару лет власть проигнорировала большинство рекомендаций, а некоторые из них были критически важными ", - сказал он.

Отмечается, что в начале 2019 года Transparency International Ukraine предоставила 12 рекомендаций, которые могли бы улучшить показатели Украины в CPI. К концу года было выполнено или частично выполнено только 6 из них, и те в последнем квартале года.

Среди лидеров CPI на первом месте Новая Зеландия и Дания, набравшие 87 баллов. А замыкающими оказались Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (13).

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, СРИ) - показатель, который с 1995 года рассчитывается международной организацией Transparency International. Его рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров.

Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Оцена 0 баллов означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, а 100 баллов свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.