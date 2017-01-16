Индонезия, Китай, ЕС: Украина расширила рынок сбыта агропродукции

В течение 2016 г. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей осуществила ряд мероприятий по доступу украинской продукции на рынки Китая, Иордании, Сербии, Египта, Японии, Канады, Сингапура, Кореи, Вьетнама, Малайзии, Индии, США и стран ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Так, по состоянию на декабрь 2016 г. перечень товарных позиций для экспорта в Индонезию увеличен до 16 типов. Украинские товаропроизводители уже могут поставлять в эту страну пшеницу, яблоки, лук, чеснок, черешню, картофель, морковь, кукурузу, кукурузную муку, ячмень, овес, рожь, ржаную муку, сорго, сою и горох.

Китай: осуществлены мероприятия по расширению перечня экспортеров молочных продуктов, поданы заявки на открытие рынка для мяса птицы и говядины. На рассмотрении китайской стороны находятся материалы для проведения анализа фитосанитарного риска рапса, пшеницы, сорго, соевого шрота, свекольного жома. В 2016 г. были направлены материалы по черешне, яблокам и голубике.

Иордания: на финальной стадии находится согласование ветеринарного сертификата на экспорт охлажденного/замороженного мяса говядины.

Сербия: согласована форма ветеринарного сертификата на экспорт мяса птицы из Украины в Сербию.

Египет: согласована форма ветеринарного сертификата для экспорта охлажденной/замороженной бескостной говядины.

Япония, Канада, Сингапур, Корея, США: предоставлена информация о действующей системе госконтроля для открытия рынка для мяса птицы.

Европейский Союз: ведется работа по расширению перечня экспортеров пищевых продуктов и кормов.

Во Вьетнам, Малайзию, Индонезию и Индию были направлены аналитические информационные материалы для проведения анализа фитосанитарного риска яблок и голубики.

В Минагрополитики уточняют, что по состоянию на 1 января 2017 г. право экспорта на рынки Европейского Союза имеют 277 украинских предприятий, из них 97 - предприятия, производящие пищевую продукцию, остальные - продукцию неживотного происхождения. В 2016 г. это право получили 18 украинских предприятий пищевой продукции (2 - производители мяса птицы, 5 - рыбопродукции, 5 - молочной продукции, 1 производитель коллагеновых оболочек и 5 производителей улиток).

Напомним, ранее сообщалось, что урожай 2016 года стал рекордным в истории Украины.