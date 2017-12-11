Инфляция оказалась выше прогнозов Нацбанка

Уровень инфляции будет выше 12,2% в связи с высокими темпами роста цен на продукты питания.

Инфляция в 2017 году существенно превысит октябрьский прогноз Национального банка в размере 12,2%. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Как отмечается, потребительская инфляция в ноябре ожидаемо замедлилась до 13,6% в годовом измерении с 14,6% в октябре.

В месячном исчислении рост потребительских цен также замедлился до 0,9% с 1,2% в октябре.

"Фактическая инфляция превысила прогноз, опубликованный в инфляционном отчете за октябрь 2017 года, в связи с высокими темпами роста цен на продукты питания. Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - сообщает НБУ.

Напомним, в октябре Нацбанк ухудшил прогноз инфляции с 9,1% до 12,2%.