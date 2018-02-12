Инфляция в январе требует ужесточения монетарной политики – НБУ

Динамика инфляции в январе свидетельствует о сохранении существенного инфляционного давления, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Фактическая инфляция в январе оказалась выше траектории прогноза НБУ, обнародованного в "Инфляционном отчете" за январь 2018 года, из-за более высокого, чем ожидалось, темпа роста цен на сырые продукты и топливо", - отмечено в сообщении.

Центробанк ожидает, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в середине 2019 года.

Как сообщалось, инфляция в Украине в январе 2018 года составила 1,5% по сравнению 1% в декабре предыдущего года. В годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 14,1% с 12,6% за минувший год.

Базовая инфляция в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017г. составила 0,7%, к январю минувшего года – 9,8%.

НБУ с 26 января 2018 года повысил учетную ставку до 16% с 14,5% в расчете на то, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции.

Это уже третье решение о повышении учетной ставки: НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года и затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года.

По данным НБУ, эффект от повышения учетной в декабре 2017 года был менее выраженным из-за существенных колебаний ликвидности банковской системы в конце года.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.

В случае отсутствия существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе НБУ может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки с целью возврата инфляции к установленным среднесрочным целям.

При этом, большинство членов комитета монетарной политики НБУ считают низкой вероятность ослабления монетарной политики в 2018 году при существующих инфляционных рисках.