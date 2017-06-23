Иностранные аудиторы обнаружили подозрительные операции в ПриватБанке

Кредитный риск ПриватБанка за период с 30 сентября по 19 декабря 2016 года, когда была осуществлена его национализация, вырос со 192,63 млрд грн до 222,28 млрд грн, или на 29,65 млрд грн. Такие предварительные оценки содержатся в материалах Ernst&Young (EY) по анализу потребности банка в капитале.

Согласно им, первоначально по состоянию на 30 сентября банк подал в НБУ расчет кредитного риска по новым нормам в рамках постановления No351 от 30 июня 2016 года, предварительно оценив его в 169,2 млрд грн.

Однако по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности банка, проведенного EY в октябре-ноябре 2016 года, оценка кредитного риска по состоянию на 30 сентября уже была увеличена на 23,4 млрд грн - до 192,63 млрд грн.

Среди факторов увеличения кредитного риска на 29,65 млрд грн EY назвало проведение банком в канун национализации, 16 декабря, ряда операций, которые привели к замене задолженности от LDC Suisse, Cargill Financial Services Int, JP Morgan и Commerzbank в задолженность Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские о-ва).

"Кредитный риск по задолженности до замены отсутствовал, кредитный риск после замены определен EY и банком на уровне 100%", - указано в материалах, согласно которым кредитный риск из-за этих операций вырос на 11,93 млрд грн.

По мнению аудитора, эта транзакция имеет ряд подозрительных признаков и должна быть проанализирована.

Другим важным фактором стал негативный эффект в 8 млрд грн от трансформации кредитного портфеля на 127 млрд грн, проводившегося бывшим руководством банка в октябре-ноябре 2016 года, в результате которого кредитный риск по всему портфелю был признан в 100% от задолженности, тогда как по отдельным старым контрагентам он были ниже 100%.

EY добавляет, что в феврале 2017 года обслуживание лизингового портфеля (АЗС и нефтебаз) ухудшилось: проценты были уплачены в полном объеме только половиной заемщиков.

"Ввиду непрозрачности экономической деятельности заемщиков, ухудшения платежной дисциплины и принадлежности заемщиков к группе контрагентов, связанных с бывшими собственниками банка, для целей расчета потребности в капитализации кредитный риск по портфелю был рассчитан, исходя из PD (вероятности дефолта - Ред.) 100%", - делает вывод аудитор.

Рост кредитного риска еще на 4,72 млрд грн был связан с дополнительным резервом по кредитам кипрского филиала, в том числе из-за расширения выборки, корректировки класса заемщиков с учетом непрозрачности финансовой и хозяйственной деятельности, неучтения залога движимого имущества, которое не зарегистрировано и не отягощено надлежащим образом в Украине, из-за сомнения руководства банка о возможности взыскать такой залог.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению Национального банка Украины (НБУ) и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн. Обязательства конечных бенефициарных владельцев банка были изложены в письме от 16 декабря 2016 года, однако его текст не обнародовался.