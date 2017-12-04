Intel официально закрыл офис на Украине

Американская компания Intel, которая является крупнейшим производителем микропроцессоров, закрыла свой офис на Украине. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает издание AIN.UA. Как отмечает издание, соответствующая запись появилась Едином госреестре Украины.

Отмечается, что кредиторы компании могут заявить свои требования до 1 февраля 2018 года. При этом руководитель представительств Intel в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита сообщил изданию, что, начиная с 1 декабря, он не работает в компании. Как утверждают в AIN.UA, Intel, вероятно, продолжит работу на Украине, но "по другой модели".

Впервые информация о том, что Intel собирается закрыть украинский офис, появилась еще в октябре. Партнеров, сотрудничающих с офисом, попросили вернуть образцы продукции "в связи с ликвидацией компании "Интел Украина". Тогда представители Intel отказались комментировать эту информацию.

Europe.newsru.ua

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